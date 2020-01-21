 
Информация к новости
  • Просмотров: 123
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер

Категория: Новости

В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер

В Укроборонпроме презентовали первый военный беспилотный летательный аппарат Берегиня отечественного производства. Об этом 21 января сообщила пресс-служба госконцерна.
 
Отмечается, что квадрокоптер для разведывательных операций был разработан ОАО Меридиан им. С.П.Королева, входящим в состав Укроборонпрома. Предприятие получило запрос на разработку беспилотника от Министерства обороны в марте 2019 года.
 
Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.
 
Как указали в Укроборонпроме, рама квадрокоптера напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес − до двух килограммов.
 
Время полного развертывания комплекса при условии подготовки операторов − до двух минут, замена аккумулятора − до одной минуты.
 
Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
 
Квадрокоптер оснащен двумя камерами − цифровой и аналоговой. Изображение с него передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
 
Подчеркивается, что в отличие от беспилотников для гражданских нужд Берегиня имеет защищенные каналы связи и защищает пилота от обнаружения.
В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер

Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать