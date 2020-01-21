В Укроборонпроме представили военный квадрокоптер

В Укроборонпроме презентовали первый военный беспилотный летательный аппарат Берегиня отечественного производства. Об этом 21 января сообщила пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что квадрокоптер для разведывательных операций был разработан ОАО Меридиан им. С.П.Королева, входящим в состав Укроборонпрома. Предприятие получило запрос на разработку беспилотника от Министерства обороны в марте 2019 года.

Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.

Как указали в Укроборонпроме, рама квадрокоптера напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес − до двух килограммов.

Время полного развертывания комплекса при условии подготовки операторов − до двух минут, замена аккумулятора − до одной минуты.

Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен двумя камерами − цифровой и аналоговой. Изображение с него передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

Подчеркивается, что в отличие от беспилотников для гражданских нужд Берегиня имеет защищенные каналы связи и защищает пилота от обнаружения.