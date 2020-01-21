Впервые в одесском детсаду установлена обучающая игровая площадка

Детсад №147 по ул. Краснова стал первым в Одессе дошкольным учебным учреждением, в котором реализован проект по обустройству территории с элементами, имитирующими сферы жизнедеятельности города в миниатюре.

Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.





Новая игровая площадка предназначена для обучения детей правилам дорожного движения. Они могут путешествовать на поезде, ухаживать за уличными растениями, побывать на пляже. Воспитанники детского сада смогут участвовать в спортивных состязаниях и получат награды на трибунах, а юные артисты - выступать перед своими сверстниками, разместившимися на трибунах амфитеатра.

Игровые зоны обустроены с учётом возрастных категорий.

Практически все элементы детских площадок изготовлены из деревянного бруса, который прошел противопожарную и бактерицидную обработку.

«Здесь все сделано с учетом особенностей территории детского сада и продумано до мелочей. Все направлено на то, чтобы дети занимательно проводили время, развивались физически и творчески, учились концентрации внимания. И самое главное - детям здесь нравится», - отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэрия намерена в дальнейшем создавать подобные игровые пространства и в других детских садах города.