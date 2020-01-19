 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сегодня Украина отмечает День Соборности

Категория: Новости / История и общество

Сегодня Украина отмечает День Соборности

Ежегодно 22 января украинский народ празднует годовщину с момента подписания так называемого акта "соединения", то есть договора о предварительном объединении УНР и ЗУНР, сообщает УНН.

Украинская Народная Республика была создана в январе 1918 года. В это же время на территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, образовалась Западно-Украинская Народная Республика.

Лидеры новых государств встретились для определения условий будущего воссоединения 22 января 1919 года. Это событие и положило начало празднованию Дня соборности Украины.

Формально этот акт не воплотился в создание независимого государства, однако он стал первым шагом к этому историческому событию, которое произошло уже в 1991 году с распадом СССР.

В современной Украине значение Дня соборности не изменилось.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать