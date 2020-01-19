Сегодня Украина отмечает День Соборности

Ежегодно 22 января украинский народ празднует годовщину с момента подписания так называемого акта "соединения", то есть договора о предварительном объединении УНР и ЗУНР, сообщает УНН.

Украинская Народная Республика была создана в январе 1918 года. В это же время на территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, образовалась Западно-Украинская Народная Республика.

Лидеры новых государств встретились для определения условий будущего воссоединения 22 января 1919 года. Это событие и положило начало празднованию Дня соборности Украины.

Формально этот акт не воплотился в создание независимого государства, однако он стал первым шагом к этому историческому событию, которое произошло уже в 1991 году с распадом СССР.

В современной Украине значение Дня соборности не изменилось.