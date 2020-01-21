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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open

Категория: Новости / Спорт

Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open

Одесская теннисистка Даяна Ястремская проиграла экс-первой раетке мира Каролин Возняцки (Дания) во втором круге Australian Open со счетом 5-7, 5-7.


Ястремская по ходу первого сета вела с двумя брейками 5-1, однако до сетболов так и не дошла. Возняцки оформила в свой актив 6 геймов подряд. Со старта второй партии украинка также лидировала с двумя брейками (3-0), но отрыв также не сохранила (4-4).

 

После медицинского перерыва при счете 4-5 Ястремская в следующем гейме на своей подаче отыграла 3 матчбола, чтобы сравнять счет. Борьба вновь завязалась на подаче украинки в двенадцатом гейме: Ястремская ушла с еще 2 матчболов, после чего Возняцки с 6 попытки завершила матч в свою пользу.

 

Даяна Ястремская второй сезон подряд выступила в основной сетке Australian Open. В прошлом году украинка дошла в Мельбурне до третьего круга.

 

Каролин Возняцки, которая проводит свой последний турнир в карьере, в третьем раунде сыграет против Онс Жабер из Туниса.

 

Напомним, что накануне Открытого чемпионата Австралии Ястремская дошла до финала турнира в Аделаиде.

 

Ястремская в парной сетке турнира заявлена в дуэте с Фанни Штоллар из Венгрии.

 


 


Источник: Трасса Е95



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