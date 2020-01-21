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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

General Electric разрешили участвовать в расследовании крушения украинского Boeing 737

Категория: Новости

Американская компания General Electric Co получила от американских властей разрешение на участие в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737, который был сбит в Тегеране. Об этом сообщил агентству Reutersпредставитель компании.

"Компания General Electric получила лицензию от Министерства финансов США на помощь в расследовании крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737, по ошибке сбитого иранскими войсками в Тегеране", - говорится в сообщении.

General Electric, наряду с французской компанией Safran SA, является совладельцем американо-французской фирмы CFM, которая произвела двигатели для самолета Boeing 737, потерпевшего аварию над Тегераном.

Министр финансов Стивен Мнучин в этом месяце анонсировал отмену санкций, чтобы позволить американцам или кому-либо еще участвовать в расследовании крушения украинского авиалайнера Boeing 737 над Тегераном.


Источник: 112.ua



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