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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы

Категория: Новости / Политика

В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористический руководство полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Великобритании в Twitter.

По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет о любой обиде, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца в свой внутренний учебный документ.

Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться во время выполнения своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса,
 - заявил он.

Кроме того, Льюис добавил, что у праворадикальных групп есть история злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации.

К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство,
- сказал он.

Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет о любом оскорблении украинцев.

Напомним, в заявлении, распространенном вечером 20 января, говорится о том, что Британия осознает и сожалеет образа, причиненный появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не указано, будет исключен трезубец из руководства.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

 



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