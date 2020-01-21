В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористический руководство полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Великобритании в Twitter.
По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет о любой обиде, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца в свой внутренний учебный документ.
Кроме того, Льюис добавил, что у праворадикальных групп есть история злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации.
Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет о любом оскорблении украинцев.
Напомним, в заявлении, распространенном вечером 20 января, говорится о том, что Британия осознает и сожалеет образа, причиненный появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не указано, будет исключен трезубец из руководства.
Ранее сообщалось, что Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.