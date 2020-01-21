Одесса: неделя за неделей

Сны Гоголя

В четверг, 23 января, в галерее «АртОдесса» в Летнем театре Горсада состоится открытие выставки «Сны Гоголя». Участники: Екатерина Билетина, Леонид Багрий, Сергей Бурда, Игорь Варешкин, Константин Скопцов, Валерий Юхимов, Святослав Подлевский и Евгений Шаповалов (Чернигов).

Личность и творчество великого писателя Николая Гоголя до сих пор будоражат умы и фантазию исследователей и читателей. Художники из Одессы и Чернигова предложили свое толкование темы.

Сны Гоголя – это ассоциации, размышления, гипотезы, аллюзии и реминисценции сложного и прекрасного художественного мира писателя. Выполненные в разных стилях и техниках, произведения, представленные на выставке, истолковывают феномен Николая Васильевича как творца и парадоксальность его великой и великолепной литературы, лежащей в основе наших понятий о мистическом и религиозном в русской и украинской культурах.

Начало в – 18 часов.

Вход свободный.

Одесское подземелье

В пятницу, 24 января, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация книги Константина Пронина и Елены Ощепковой «Катакомбы поселка Авангард».

Авторы предлагают историю возникновения и комплексное описание этого района катакомб в пригороде Одессы. Подробно описывается их строение, геология, эволюция. Особое внимание уделяется историческим событиям, в частности, связанным с действиями партизанского отряда, базировавшегося здесь. Книга предназначена краеведам и всем интересующимся историей нашего города.

Начало – в 16 часов.

Вход свободный.

Твои имена, Одесса

В Одесском литературном музее огласили новые имена победителей премии имени Яна Гельмана. В этом году на соискание премии, которая вручается за новые оригинальные достижения, направленные на благо и во славу Одессы, был выдвинут 51 номинант. Из них комиссия определила пять призеров этого года. Премию присудили:

– заслуженному журналисту Украины Игорю Покровскому – за организацию фестиваля «Золотые скрипки Одессы»,

– выдающемуся пианисту и джазмену Сергею Терентьеву,

– основателю социальной платформы «Доброе дело» Анатолию Кавуну,

– актеру и сценаристу, известному КВНщику Игорю Кнеллеру,

– сотруднику аварийной бригады «Инфоксводоканал» Сергею Ярмакову – за отвагу и героизм. Именно Сергей вынес газовый баллон из горящего кафе на улице Мясоедовской.

Каждый победитель получил денежную премию в размере 10 тысяч гривен, Диплом, книгу «Смейтесь, джентльмены!» и белый «джентльменский» шарфик. Напомню: премия была учреждена командой КВН Одесского университета им. И. Мечникова «Одесские джентльмены» в 2018 году в память о художественном руководителе команды, трижды чемпионе СССР по КВН, драматурге, сценаристе, литераторе, юмористе, ярком одессите Яне Альбертовиче Гельмане. Денежная премия выплачивается из банковских процентов от сумм, заработанных командой в период ее гастрольной деятельности в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Путь Праведницы

В пятницу, 24 января, в Литературно-мемориальном музее А.С. Пушкина (ул. Пушкинская, 13) пройдет очередная Творческая гостиная Diligans.

Январская встреча-остановка «И на челе избрания печать…» посвящёна поэтессе Серебряного века Елизавете Кузьминой-Караваевой.

Лиза Пиленко, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, Елизавета Скобцова, Мать Мария – такой долгий, нелёгкий, извилистый путь был проделан этой женщиной. Она прошла все жизненные испытания честно и смело, сочетая глубокие философские и богословские исследования и искания с деятельным состраданием и любовью, и погибла на Страстной неделе в Великую Пятницу 31 марта 1945 года в лагере смерти Равенсбрюк, войдя в газовую камеру вместо сокамерницы. 16 января 2004 г. монахиня Мария (Скобцова) по решению Священного Синода Вселенского Патриархата была канонизирована.

Программа посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста.

В программе принимает участие мастер художественного слова Елена Куклова. Автор сценария и ведущая – Людмила Шарга.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

С вниманием к миру

24 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) состоится открытие новой выставки «Виктор Маринюк. Жити уважно».

Виктор Маринюк принадлежит к одесским нонконформистам, начавшим свой творческий путь одновременно с разрушением соцреалистического канона. В течение трех десятилетий искусство в СССР было изолировано от мирового художественного процесса. Именно эта группа в Одессе преодолевала многолетнюю изоляцию, создавая обновленную версию одесской «южнорусской» школы.

Творчество Виктора Маринюка отличает глубинный интерес к украинской традиции монументального искусства и современным европейским тенденциям. «Просто – это мудро»,– говорит Виктор Маринюк и убедительно доказывает это своим творчеством. Вглядываясь в созданные художником образы, убеждаешься в том, что если «жить внимательно», быть внимательным к миру, то видишь прекрасное в обычном и взвешенно переносишь свое видение на холст.

Начало – в 17 часов.

Вход на открытие свободный.

Поколению 60-х посвящается

В воскресенье, 26 января, в Одесском доме-музее им. Н.К. Рериха (ул. Большая Арнаутская, 47) пройдёт очередная программа из цикла «Дневные звёзды».

На этот раз гостем авторского проекта автора Южнорусского союза писателей Вероники Коваль станет мастер художественного слова Зинаида Сагдеева. Она выступит с литературно-музыкальной композицией «Ностальгия по шестидесятым».

«Шестидесятниками» называют поколение советских людей, вступивших в пору расцвета творческой деятельности во время хрущёвской «оттепели». Поэзия А. Вознесенского, Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, проза В. Аксёнова, А. Гладилина прозвучит в исполнении Зинаиды Сагдеевой. Песни Б. Окуджавы исполнит Евгений Лабунский.

У рояля – Светлана Васильченко.

Начало – в 14 часов.

Вход свободный.

«Яблоко и цивилизация»

Какие ассоциации вызывает у вас сочетание этих двух понятий?

В понедельник, 27 января, в Выставочном зале ОООНСХУ (ул. Торговая, 2) на предложенную тему выскажутся одесские художники, входящие в группу «Рики». Отбор работ на выставку «Яблоко и цивилизация» состоялся 19 января. Свобода творчества и соответствие теме – главные критерии вступления в арт-проект сообщества.

Куратор проекта – Алексей Малик.

Открытие – в 16 часов.

Вход свободный.

О серьезном – с иронией

В среду, 29 января, в Еврейском культурном центре «Бейт Гранд» (ул. Нежинская, 77/79) в рамках литературно-театрального проекта #прозаnostra состоятся иронические чтения Елены Кравец и Елены Андрейчиковой. Елена Кравец – актриса, телеведущая, участница проекта «Квартал-95». Елена Андрейчикова – прозаик, переводчик, радиоведущая.

#прозаnostra – литературно-театральный проект, в котором популярные актеры, артисты, медийные персоны, а также сами авторы читают со сцены прозаические тексты.

Начало – в 18 часов.

Гонорары двух Елен будут переведены литературному клубу «Зеленая лампа» Всемирного клуба одесситов для издания новой книги.