Палата лордов Великобритании поддержала законопроект о Brexit – документ идет на подпись к королеве

Парламент Великобритании окончательно утвердил законопроект о выходе страны из Евросоюза: 22 января документ поддержала верхняя палата парламента - Палата лордов. Об этом сообщил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли на своей странице в Twitter.

"Сегодня парламент завершил последние этапы рассмотрения законопроекта о Brexit как в палате общин, так и в палате лордов, и теперь он направляется королеве для получения королевского согласия. Мы обещали, что Brexit будет осуществлен, и мы находимся на пути к выходу (из ЕС – ред.) 31 января", - заявил Баркли.

Теперь соглашение о выходе Великобритании из ЕС должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.