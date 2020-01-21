 
Информация к новости
  • Просмотров: 108
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Палата лордов Великобритании поддержала законопроект о Brexit – документ идет на подпись к королеве

Категория: Новости / Политика

Парламент Великобритании окончательно утвердил законопроект о выходе страны из Евросоюза: 22 января документ поддержала верхняя палата парламента - Палата лордов. Об этом сообщил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли на своей странице в Twitter.

"Сегодня парламент завершил последние этапы рассмотрения законопроекта о Brexit как в палате общин, так и в палате лордов, и теперь он направляется королеве для получения королевского согласия. Мы обещали, что Brexit будет осуществлен, и мы находимся на пути к выходу (из ЕС – ред.) 31 января", - заявил Баркли.

Теперь соглашение о выходе Великобритании из ЕС должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.


Источник: 112.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать