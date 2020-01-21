Полицейский в Одессе сбил пенсионерку с ребенком

Полицейский сбил пенсионерку с ребенком вечером 22 января в центре Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Женщина в результате аварии получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.
Полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле «Дэу Ланос», совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. Рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.
Следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП работали на месте происшествия. Предварительно водитель был трезв.
Полиция проинформировала о происшествии сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.