Полицейский в Одессе сбил пенсионерку с ребенком

Полицейский сбил пенсионерку с ребенком вечером 22 января в центре Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Женщина в результате аварии получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

Полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле «Дэу Ланос», совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. Рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.



Следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП работали на месте происшествия. Предварительно водитель был трезв.

Полиция проинформировала о происшествии сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.