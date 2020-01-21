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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Полицейский в Одессе сбил пенсионерку с ребенком

Категория: Новости / Происшествия

Полицейский сбил пенсионерку с ребенком вечером 22 января в центре Одессы.

 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

 

Женщина в результате аварии получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

 

Полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле «Дэу Ланос», совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. Рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

 


Следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП работали на месте происшествия. Предварительно водитель был трезв.

 

Полиция проинформировала о происшествии сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.


Источник: Трасса Е95



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