Кабмин планирует внедрить "паспорт в смартфоне" до конца февраля

Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу онлайн-сервиса "Дія" в Facebook.

"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - заявили менеджеры проекта.

В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".

Цифровой документ можно будет использовать:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

при входе в административных зданий;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.