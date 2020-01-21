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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Кабмин планирует внедрить "паспорт в смартфоне" до конца февраля

Категория: Новости / История и общество

Кабмин планирует внедрить "паспорт в смартфоне" до конца февраля

Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу онлайн-сервиса "Дія" в Facebook.

"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - заявили менеджеры проекта.

В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".

Цифровой документ можно будет использовать:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны; 
на почте; 
во время медицинского обслуживания, банковских операций; 
когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность; 
при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг; 
при входе в административных зданий; 
в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.



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