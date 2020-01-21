Зеленский начал рабочий визит в Израиль

Сегодня, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль. Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле на полях Всемирного форума памяти Холокоста.

Позже сам президент Украины прокомментировал возможную встречу с Путиным заявив, что желал бы обсудить с президентом РФ обмен пленными и вопрос крымских татар, если удастся провести встречу в ходе рабочего визита в Израиль.