 
Информация к новости
  • Просмотров: 35
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

СБУ провела обыски в Одесской ОГА в связи с хищением 1,6 млн гривен

Категория: Новости

СБУ провела обыски в Одесской ОГА в связи с хищением 1,6 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Одесской областной государственной администрации в связи с хищением около 1,6 млн гривен при закупках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководитель одного из департаментов Одесской ОГА через коммунальное предприятие областного совета совершил хищение средств при закупках товаров для нужд департамента.

"Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам проживания была изъята документация, подтверждающая совершение преступления. По данному факту открыто дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать