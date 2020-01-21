СБУ провела обыски в Одесской ОГА в связи с хищением 1,6 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Одесской областной государственной администрации в связи с хищением около 1,6 млн гривен при закупках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководитель одного из департаментов Одесской ОГА через коммунальное предприятие областного совета совершил хищение средств при закупках товаров для нужд департамента.

"Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам проживания была изъята документация, подтверждающая совершение преступления. По данному факту открыто дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.