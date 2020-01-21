Уволен глава Фонда госимущества в Одесской области

О таком решении сообщил у себя на странице Facebook глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко. По его словам, уволили также начальника Регионального отделения по Киевской, Черкасской и Черниговской областях; начальника Регионального отделения по Львовской, Закарпатской и Волынской областях; начальника Регионального отделения по Одесской и Николаевской областях; первого заместителя начальника Регионального отделения по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

"Стартувала уже третья в этом году волна обновления команды Фонда. На этот раз имеем 4 вакантных руководящих позиций в региональных отделениях", - пишет Сенниченко.