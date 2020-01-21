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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

Категория: Новости / Политика

Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

Представители Министерства обороны Украины и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, в четверг, 23 января, в Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

"Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинско-турецкого стратегического партнерства. Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, закрепляющего достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны определили приоритетные задачи на 2020 год.

Кроме того, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ДККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством государственного концерна "Укроборонпром".



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