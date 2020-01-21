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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Deutsche Bahn опроверг заявление Гончарука о передаче им в управление "Укрзализныци"

Категория: Новости / Экономика и финансы

Deutsche Bahn опроверг заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о передаче им в управление "Укрзализныци" на 10 лет. Об этом заявил представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн, передает "ZN.ua".

 

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет предоставлять "Укрзализныце" консультативные услуги", - сказал Экштайн. 

Как отметил представитель пресс-службы компании, речь об управлении не идет.

"Эти услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов", - добавил он.

Как сообщает издание "Интерфакс", министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство намерено привлечь менеджмент Deutsche Bahn для сотрудничества и развития "Укрзализныци" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.

По его словам, Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.


Источник: 112.ua



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