Спикер ВР в Одессе: Референдума по открытию рынка земли не будет, а местные выборы пройдут осенью этого года

23 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прибыл в Одессу. В рамках рабочего визита спикер ВР посетил военно-морской лицей, а также предприятие «Телекарт-Прибор», где производят технику для Министерства обороны.
В ходе брифинга для СМИ Дмитрий Разумков высказал свое мнение о референдуме по вопросу продажи земли. По его словам, перед рассмотрением закона во втором чтении планируется проведение референдума только по вопросу допустимости продажи земли иностранным гражданам.
При этом, вопрос журналистов о том, что большинство украинцев не поддерживает открытие рынка земли в принципе, он оставил без комментариев. Отметив лишь, что на такую позицию оказали серьезное воздействие именно СМИ.
Что же касается проведения местных выборов, они, согласно действующему законодательству, будут осенью 2020 года.
После брифинга спикер Верховной Рады посетит Одесский порт, университет Мечникова и примет участие в совещании в областном совете.