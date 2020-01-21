Спикер ВР в Одессе: Референдума по открытию рынка земли не будет, а местные выборы пройдут осенью этого года

23 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прибыл в Одессу. В рамках рабочего визита спикер ВР посетил военно-морской лицей, а также предприятие «Телекарт-Прибор», где производят технику для Министерства обороны.

В ходе брифинга для СМИ Дмитрий Разумков высказал свое мнение о референдуме по вопросу продажи земли. По его словам, перед рассмотрением закона во втором чтении планируется проведение референдума только по вопросу допустимости продажи земли иностранным гражданам.

«Что же касается самого рынка земли, он, безусловно, необходим, поскольку гражданам Украины нужно дать возможность распоряжаться своей собственностью, чем и является земля», - отметил председатель ВР.