Дело налоговиков Одесской области: ВАКС определил размер залога для Мосийчука

Высший антикоррупционный суд определил размер залога первому заместителю начальницы Государственной фискальной службы Одесской области Владимиру Мосийчуку в 630 тыс. 600 гривен и обязал носить электронный браслет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сегодня, 23 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала меру пресечения первому заместителю начальницы Государственной фискальной службы Одесской области в виде залога в размере 630 тыс. 600 гривен. Также подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет),

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье, суд по первому требованию; не отлучаться из города Одесса без разрешения детективов НАБУ или прокуроров САП в этом уголовном производстве, или суда; сообщать детективу НАБУ или прокурору САП об изменении своего места жительства/места работы; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право выезда из Украины. Срок действия обязанностей - до 12 марта 2020 года.

Напомним, по делу налоговиков Одесской области, в которой уличили в даче взятки в 25 тысяч долларов руководителю региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный арестовал исполняющего обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботарёву, которая подозревается в предоставлении взятки в размере 25 тысяч долларов, с возможностью внесения залога.