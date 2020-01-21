На Закарпатье запускают первый в стране лыжный патруль

На горнолыжном курорте Красия с субботы, 25 января, по выходным начнет работать лыжный патруль, который будет следить за порядком и безопасностью.

Об этом шла речь на заседании в Ужгородском пресс-клубе, сообщает Укринформ.

Горнолыжный курорт Красия совместно с Управлением патрульной полиции в Закарпатской области запускают лыжный патруль, который будет следить за порядком и безопасностью. Запуск первого в Украине патруля проходит под эгидой проекта "Познай патрульную полицию" и проекта "Уикенд с патрульной полицией", который работает с 2016 года в различных форматах. Так, на протяжении выходных до окончания зимнего сезона 5-7 полицейских будут наблюдать за ситуацией непосредственно на горе,

- рассказал представитель горнолыжного комплекса Эрнест Завадский.

По его словам, это социальный проект, полицейские принимают в нем участие на общественных началах. Курорт будет предоставлять необходимое снаряжение полицейским, они также будут иметь специальный значок лыжного патруля. Лыжники также смогут коммуницировать с патрульными, узнавать больше о работе полиции. Почти все патрульные уверенно стоят на лыжах, говорят организаторы. Участие в проектах будут принимать по собственному желанию.

Соорганизатор проекта, президент Региональной туристической организации Закарпатья Федор Шандор отметил, что на европейских и мировых курортах – жесткое отношение к хулиганам и нарушителям спокойствия, которые портят отдых другим и наносят материальный ущерб.

В украинском законодательстве ничего не изменилось, нет позиции относительно "снежного патруля", сколько бы обращений мы не писали в управление юстиции и запросов через депутатов,

- подчеркнул Шандор.

Он добавил, что патруль будет работать на общественных началах, но нужно закрепить такую ​​форму обеспечения общественного порядка законодательно.

Отмечается, что лыжный патруль начнет работу уже в эту субботу, 25 января, в 11.00 на курорте Красия.