Представлен беспилотный электрошаттл Origin (видео)

Подразделение американского автогиганта General Motors под названием Cruise, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей, презентовало свой первый электрический минивэн с автономным управлением Origin, пишет Medium.

Беспилотный шаттл Cruise Origin построен на совершенно новой электрической платформе General Motors.

Разработчики шаттла отказались от водительского места, руля, педалей, зеркал и т.д. Самое главное – комфорт и удобство пассажиров. Челнок сможет перевозить от четырех до шести человек.

В салоне установлены два дивана, пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. Над каждым диваном размещен монитор, транслирующий различную информацию. Для багажа сделали отсек за спинками сидений. Двери шаттла раздвижные.

Origin напичкан разнообразной электроникой, камерами, сенсорами и датчиками. С их помощью он буде контролировать дорожную ситуацию даже в темноте и при плохих погодных условиях.

Разработчики Cruise Origin не предоставили подробных данных о технических характеристиках своего автодетища. Однако известно, что электромобиль рассчитан на пробег порядка 1,5 миллионов километров.

Также в компании подчеркнули, что Origin сможет сэкономить семье до пяти тысяч долларов в год.

О сроках запуска электрического минивэна пока неизвестно.