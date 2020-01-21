Представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир подверг критике украинский законопроект о дезинформации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность и дал критическую оценку украинскому законопроекту о борьбе с дезинформацией. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране. Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации", - заявил Дезир.

Он напомнил, что при борьбе с дезинформацией должно соблюдаться право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в обязательствах страны перед ОБСЕ и другими международными институциями.

Представитель ОБСЕ отметил, что несколько ассоциаций СМИ и НПО, занимающихся вопросами свободы СМИ, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное государственное регулирование и контроль над СМИ, что вредит саморегуляции журналистов.

Дезир заявил о готовности участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы быть уверенным, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и ее полное соответствие международным стандартам.

Напомним, ранее в Министерстве культуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиасферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию. Министр культуры Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает.