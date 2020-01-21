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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

США приостановили операции коалиции против ИГИЛ в Ираке

Категория: Новости / Политика

США приостановили операции коалиции против ИГИЛ в Ираке

Спецпредставитель Госдепа по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил о приостановке антитеррористических операций против ИГИЛ в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Он отметил, что в данный момент главной задачей является обучение армии Ирака и безопасность сил, которые проводят тренировки.

Решение о возобновлении военных операций против ИГИЛ коалиция ведет с властями Ирака. По словам Джеффри, никто не намерен прекращать операции против ИГИЛ.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.


Источник: РБК Украина



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