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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Сорос планирует инвестировать $1 млрд в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата

Категория: Новости

Сорос планирует инвестировать $1 млрд в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что на базе университетской сети "Открытое общество" планируется запустить международную платформу для обучения и исследований. Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Миллиардер упомянул в речи "перегретый" экономику США, доминирование Facebook Inc. и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейрах Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал "мошенником и абсолютным нарциссом".

 "В качестве долгосрочной стратегии наша главная цель заключается в доступе к качественному образованию, в частности образования, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу.

Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира".


Источник: Украинская правда



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