Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Норвегии

Украинский драматический фильм "Атлантида" получил награду на международном кинофестивале в Норвегии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Очередной повод для гордости - главная награда на международном фестивале фильмов в городе Тромсо, Норвегия (Tromsø International Film Festival), который получил драматический фильм режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", - указали в Офисе.

В этом году фестиваль проходил с 13 по 19 января. Всего в программу норвежского фестиваля вошло 11 лент.

Это не первая победа фильма. "Атлантида" также получила награду Венецианского международного кинофестиваля "Горизонты", где одержала победу Orizzonti Award for Best Film. Также фильм был награжден специальным призом от жюри 32-го Международного кинофестиваля в Токио и Гран-при 26 Минского международного кинофестиваля "Листапад".

Напомним, украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.