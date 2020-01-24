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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Категория: Новости / Политика

Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель написал в Twitter, передает РБК-Украина.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании,
- написал Шарль Мишель.

Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

До этого правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Евросоюзом о безвизовом режиме.

Также сообщалось, что правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

 

 



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