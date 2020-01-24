Британия и ЕС подписали соглашение о Brexit

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель написал в Twitter, передает РБК-Украина.
Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.
Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".
Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.
До этого правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Евросоюзом о безвизовом режиме.