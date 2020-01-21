"Уничтожил 5 тысяч украинцев и 15 тысяч евреев". ЦРУ рассекретило новые материалы о Бандере

Центральное разведывательное управление (США) опубликовало засекреченные ранее материалы, в том числе о лидере украинских националистов Степане Бандере. В них его называют "украинским фашистом" и "агентом Гитлера".

В открытый доступ выложена справка - перевод статьи из журнала русской эмиграции "Социалистический вестник", сообщает "Страна".

Номер вышел в 1951 году, материал называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В нем Степан Бандера называется украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков,

- говорится в материале.

Автор статьи считает, что сторонникам свободной Украины нужно стереть этот эпизод, потому что он принес стране "позор и страдания".

Документ рассекречен по закону "О разоблачении нацистских военных преступников".

Вероятно, имеется в виду провозглашение сторонниками Бандеры украинского государства 30 июня 1941 года во Львове. В акте говорилось, что "украинское государство будет тесно взаимодействовать с Великой Германией Адольфа Гитлера".

Отметим, что немцы не одобрили эту инициативу, которая не была с ними согласована, и Бандера был вскоре арестован. А 21 июля МИД Германии объявил, что "Акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы".

Соратников Бандеры по ОУН многие историки обвиняют в организации еврейских погромов на Западной Украине в 1941 году. Украинские националисты эти обвинения отвергают.

Напомним, что Израиль обвинил Киев в антисемитизме из-за марша в память о Бандере а МИД Украины назвал обвинения "безосновательными".