Чаще всего в 2019 году подделывали купюры 100 и 500 грн старого образца, - НБУ

В 2019 году чаще всего подделывали купюры в 500 грн 2006 и 100 грн 2005 годов изготовления. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2019 году уменьшился оборот подделок 200-гривневых купюр на 17%, 100-гривневых – на 29%, а 50 и 20-гривневых – на 31%.

Большинство купюр были изготовлены на цветном принтере и были рассчитаны на невнимательность граждан. Чаще всего подделки сбывали в кассах магазинов, ресторанов, АЗС и тому подобное.

Всего в 2019 году количество подделок составляло 2,9 шт. на 1 млн шт. настоящих банкнот. В 2018 году эта цифра составляла 2,5 шт., а в 2017 году – 3,6 шт.

Также в Украине изымали наличность иностранных валют. Среди обнаруженного 75% это доллары США, 23% евро и еще 2% приходятся на российские рубли и британские фунты стерлингов.

Самой популярной купюрой среди долларов стали 100 долларов – 96% от всех подделок имели такой номинал. А среди евро 56% составляли купюры в 50 евро и 21% - в 500 евро.