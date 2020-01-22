В Китае вылечили первого зараженного коронавирусом

В китайском Шанхае врачи впервые вылечили пациента, который был зараженный пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Sina" со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Первой, кто одолел новую опасную болезнь, стала 56-летняя женщина. Она некоторое время проживала в Ухане, где находится эпицентр заболевания.

10 января женщина почувствовала слабость и повышение температуры, а 12 января она вернулась в Шанхай и 15 января была госпитализирована.

Состояние постепенно улучшалось, а температура тела была нормальной в течение 6 дней подряд. Исследование показало, что воспаления четко исчезает, а два тесты на коронавірусні нуклеиновые кислоты были отрицательными,

Пациентку уже выписали домой.

Напомним, китайские органы здравоохранения заявили, что в 25-ти провинциях страны по состоянию на вчера было зарегистрировано 571 подтвержденный случай пневмонии, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).