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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Джордж Мартин рассказал о новой концовке книг серии "Лед и пламя" 

Категория: Новости / Культура и искусство

Джордж Мартин рассказал о новой концовке книг серии "Лед и пламя" 

Знаменитый американский фантаст Джордж Мартин рассказал, что концовки последних двух книг серии «Лед и пламя» будут отличаться от концовок 7 и 8 сезонов «Игры престолов». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt, передает УНИАН.

 

 

Люди знают концовку, но не завершение,
– подчеркнул писатель.

Отмечается, что после 4 сезона «Игры престолов» у съемочной группы закончился исходный материал, поэтому творцы сериала самостоятельно определяли судьбу главных героев.

До 8 сезона поклонники сериальной адаптации романов Мартина одобрительно отзывались о работе сценаристов. Впрочем, последний сезон вызвал ряд критики со стороны зрителей. А финал саги заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Когда же у Мартина спросили, можно ли надеяться на фильм с адекватным финалом, тот ответил: «Сейчас я не могу решать, поскольку HBO контролирует права на экранизацию».

Джордж Мартин рассказал о новой концовке книг серии "Лед и пламя" 

 

Создатели сериала на самом деле хотели закончить сагу после 7 сезона тремя большими фильмами. «Игра Престолов» должна была завершиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это все обсуждали, но HBO отказались от идеи. Руководители сказали: мы изготавливаем телешоу, а не занимаемся кинематографическим бизнесом,
– поделился Мартин. 



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