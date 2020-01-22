Джордж Мартин рассказал о новой концовке книг серии "Лед и пламя" 

Знаменитый американский фантаст Джордж Мартин рассказал, что концовки последних двух книг серии «Лед и пламя» будут отличаться от концовок 7 и 8 сезонов «Игры престолов». Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt, передает УНИАН.
Отмечается, что после 4 сезона «Игры престолов» у съемочной группы закончился исходный материал, поэтому творцы сериала самостоятельно определяли судьбу главных героев.
До 8 сезона поклонники сериальной адаптации романов Мартина одобрительно отзывались о работе сценаристов. Впрочем, последний сезон вызвал ряд критики со стороны зрителей. А финал саги заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.
Когда же у Мартина спросили, можно ли надеяться на фильм с адекватным финалом, тот ответил: «Сейчас я не могу решать, поскольку HBO контролирует права на экранизацию».