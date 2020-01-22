Во Франции противники пенсионной реформы объявили "чёрную пятницу"

Во Франции сегодня, 24 января активизировались демонстранты, выступающие против реформы пенсионной системы Эммануэля Макрона. Профсоюзы призвали работников всех промышленных отраслей покинуть свои рабочие места и присоединиться к объявленной в стране "Чёрной пятнице", передает Информ-UA.

Сегодня 51-й день самых длительных за последнее сорокалетие забастовок во Франции, "чёрная пятница", то есть - общенациональная забастовка. Как сообщают французские печатные и интернет-издания, к масштабным акциям людей подталкивают представители транспортной отрасли страны, более всего - железнодорожники. Именно эта категория работников из-за проводимой в стране реформы может лишиться льгот на сравнительно ранний выход на заслуженный отдых.

К ним присоединяются представители других профессий – со своими лозунгами. У юристов они одни, у педагогов – другие, у нефтяников – третьи. Но вот их отсутствие на работе по-разному сказывается на экономике страны.

Так, сообщается, что остановка работы предприятий, перерабатывающих нефть, несёт угрозу серьёзных перебоев в поставках топлива на рынок. А это, в свою очередь активирует ряд других проблем.

Но демонстрантов это не останавливает. Несколько дней назад они заблокировали самую мощную гидроэлектростанцию страны - Grand'Maison. Из-за этого тысячи учреждений и жилых домов остались без электричества. Также было заблокировано ещё 11 электроподстанций.

Из-за продолжительных протестов Париж и ряд других городов Франции теряют свою привлекательность для туристов, так как участники акции, кроме крупных заводов блокируют работу музеев и других исторических объектов. Сегодня, например, уже в третий раз за период демонстраций закрылась Эйфелева башня. В этот раз связано это с забастовкой сотрудников, которые обслуживают посетителей одной из самых важных для Франции достопримечательности.