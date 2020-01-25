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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Брэд Питт отказался от роли Нео в фильме "Матрица"

Категория: Новости / Культура и искусство

Брэд Питт отказался от роли Нео в фильме "Матрица"

Брэду Питту, который номинирован на "Оскар-2020" за роль в фильме "Однажды в… Голливуде", предлагали сняться в фильме "Матрица" 1999 года, но он отказался.

Об этом 56-летний актер рассказал во время выступления на международном кинофестивале в Санта-Барбаре, где он получил премию Maltin Modern Master Award, пишет 112.ua со ссылкой на people.

"Я расскажу вам об одной роли, только одной, потому что я действительно верю, что она никогда не была создана для меня! Я действительно отказался играть в "Матрице". Я принял красную таблетку", - сказал Питт, когда у него спросили о не сыгранных ролях.

Отметим, что Уилл Смит также отказался играть в "Матрице", выбрав фильм "Дикий Дикий Запад".

Кроме того, в прошлом году продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура признался, что Нео мог быть женщиной – на эту роль рассматривали Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий.

Напомним, сейчас начата работа над четвертой "Матрицей", которая выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года. В режиссерское кресло "Матрицы 4" сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо"). К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.



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