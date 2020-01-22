АНОНС Слова № 03 1383 ВИДЕО

Январь щедр на праздники. Не успели отгреметь новогодние фейерверки, не успели окончится веселые Святки, не успели одесситы вдоволь накупать с море на Крещение ГОСПОДНЕ – а вот уже не за горами и Татьянин День, с давних времен любимый нашими соотечественниками праздник. И не только студенты будут радоваться и отмечать день этой святой. Первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татианы приглашает всех одесситов и гостей города на Праздничное Богослужение и благотворительный обед.

В субботу, 25 января, в 9:00 в студенческом храме Святой мученицы Татианы на четвертой станции Большого Фонтана состоится божественная литургия, которую проведёт митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. А затем по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, в 11:00 всех ожидают угощения!

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко «Филаретушка наш!»

20 января в Киеве, почти незамеченной прошла пресс-конференции «Возрождение Киевского патриархата». В рамках которой самопровозглашённый патриарх Филарет не столько высказывался за возрождение Киевского патриархата, сколько боролся с конкурентами в лице Константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. И Филарет не подкачал!

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Откуда только берутся силы у этого крепкого старикана, переполненного гордыней и непомерным честолюбием!

Филарет сразу же безапелляционно заявил, что получение томоса не достигло своей цели. «Получив томос, мы должны были бы возрастать и объединяться с теми православными Церквями, которые не имели общения с Киевским патриархатом, а вышло наоборот — томос разделил Киевский патриархат на две части: на ПЦУ, которая имеет томос про автокефалию, и УПЦ КП, которая вышла из состава ПЦУ». По правде говоря, раскол в ПЦУ, а ранее — УПЦ, устроил никто иной как сам Филарет и верхом цинизма с его стороны, являются горестные стенания о произошедшем расколе, впрочем, сам Филарет всегда был мастером интриги и бесцеремонных провокаций.

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О том, к чему же приведут очередные интриги самопровозглашенного патриарха и как дальше будет складываться судьба ПЦУ – читайте в колонке редактора. Одно можно смело утверждать уже сейчас и об этом заявил политолог Василий Стоякин: «православные Украины должны сказать Филарету большое человеческое спасибо — его борьба с ПЦУ и Константинополем отвлекает их от борьбы с УПЦ».

Никита Додон «Пределы обогащения в КМУ»

После новогодних и рождественских застолий жителям Украины предложено новое - не съедобное, но бесплатное - развлечение: судить-рядить о чрезмерности l «премий» главам ряда крупных госпредприятий и ведомств. Ибо многие из них дерзнули одарить себя в конце 2019 года крупными суммами, не думая о последствиях. Огласки тех данных вызвали скандал, усугубленный публикацией звукозаписи с совещания премьера А. Гончарука и министров о том, как им лучше… обмануть президента В. Зеленского, «приукрасив» отчеты о бедственном состоянии экономики Украине.

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В итоге главе КМУ дан (вместо пинка) пока 7 шанс искупить вину , предъявив до 4 февраля хитро-мудрый документ: «новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране».

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Умерят ли свои аппетиты хоть когда-нибудь украинские чиновники, научатся ли получать зарплаты, с учетом ситуации в стране – об этом в материале Никиты Додона.

Виктор Веприк «Ради нескольких строчек в газете»

25 января исполняется 90 лет патриарху отечественной журналистики, нашему коллеге, наставнику и другу Александру Солдатскому. Александр Солдатский прожил долгую, нелегкую и очень интересную жизнь. Детство без матери, опаленное войной, первый материал, который он написал в своей жизни – письмо Сталину о том, что несправедливо осудили его отца… Много-много всего выпало на долю Александра Солдатского. Но сложности только закалили его – и как человека, и как журналиста.

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Вот и сейчас, в свои 90 , Александр Афанасьевич еще в строю, его материалы выходят практически в каждом номере газеты. Многие читатели любят и с интересом ждут его статьи. От всего нашего творческого коллектива мы сердечно поздравляем коллегу и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

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Подробнее о жизненном и творческом пути патриарха журналистики вы можете прочитать в статье Виктора Веприка «Ради нескольких строчек в газете»

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».