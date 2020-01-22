Из-за "смены курса на украинском направлении": Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал Чеснаков.

Информацию об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил изданию "Интерфакс".

По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за "смены курса на украинском направлении".

Напомним, что Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Его также называли "архитектором" войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.