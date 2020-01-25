Элина Свитолина проиграла Мугурусе и покинула Australian Open

Одесситка, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, сообщает 112.ua.

Соперницей украинки на Australian Open была испанка Гарбинье Мугуруса. Свитолина смогла в первом сете выиграть лишь одну подачу и в итоге, была разгромлена. Во втором украинка попыталась исправить ситуацию, но ничего не вышло – Мугуруса снова ушла в отрыв и легко добыла победу.

Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 2:6

В 1/8 финала Australian Open Гарбинье Мугуруса сойдется с победительницей пары Кики Бертенс – Зарина Диас.