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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Элина Свитолина проиграла Мугурусе и покинула Australian Open

Категория: Новости / Спорт

Элина Свитолина проиграла Мугурусе и покинула Australian Open

Одесситка, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, сообщает 112.ua.

Соперницей украинки на Australian Open была испанка Гарбинье Мугуруса. Свитолина смогла в первом сете выиграть лишь одну подачу и в итоге, была разгромлена. Во втором украинка попыталась исправить ситуацию, но ничего не вышло – Мугуруса снова ушла в отрыв и легко добыла победу.

Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 2:6

В 1/8 финала Australian Open Гарбинье Мугуруса сойдется с победительницей пары Кики Бертенс – Зарина Диас.



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