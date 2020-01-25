Зеленский не любит общаться на русском, как языке условного противника, – СМИ

Журналист израильского "9 канала" указал во вступительной части к интервью, что украинский лидер Владимир Зеленский не любит общаться на русском, как языке условного противника.

Такое мнение сложилось у ведущего телепередачи “Война и мир” Дмитрия Дубова.

Перед самим интервью указали, что беседа происходила на русском языке, обратив внимание на это, что это “уникальный для Зеленского случай”.

“Он не любит общаться с прессой “на языке условного противника”, но для израильского русскоязычного телеканала сделал исключение”, – пояснил журналист.

На самом деле, Зеленский об этом не говорил. Практика его встреч с журналистами свидетельствует о том, что он ранее не отказывался разговаривать по-русски.

Дубов: Владимир Александрович, здравствуйте. Спасибо вам за это интервью. Насколько я понимаю, это ваше первое интервью на русском языке израильским СМИ.

Зеленский: Я готов на любом языке, можем по-русски, можем украинскою мовою. Как вам удобно.

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая затронула языковой вопрос.

Здороваясь, Георгиева сказала “очень приятно” на русском языке.

“Я знаю, что для некоторых людей в Украине, русский язык не является предпочтительным. Но к сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, так как жена моего брата из Харькова”, – сказала она сразу же после этого.