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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Наталья Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

Категория: Новости

Наталья Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому сегодня исполняется 42 года.

Своё поздравление Поклонская опубликовала на своём официальном Telegram-канале.

«​​Сегодня день рождения у Президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом.

А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать...

У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...

Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной.

Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих».



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