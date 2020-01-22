Кабмин назначил главой правления ОПЗ ресторатора из «Свободы»

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО “Одесский припортовый завод” Николая Синицу. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В последние несколько лет Николай Синица занимал должность и.о. директора ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”.

Согласно электронной декларации Николая Синицы, он является бенефициарным собственником ООО “Квандрант”, ООО “Тандем-Д”, ООО “Теско-Сервис”, ООО “КВТ”, а также владеет торговой маркой “Два Гуся”. На сайте одноименной сети ресторанов Синица также указан председателем правления. Николай Синица — член партии «Свобода». В прошлом году баллотировался в Верховную Раду по 91 округу (Киевская область), но занял только десятое место.

Согласно данным на сайте ОПЗ, до этого назначения с декабря 2016 года должность временно исполняющего обязанности председателя правления-директора ПАО “Одесский припортовый завод” занимал Сергей Назаренко.

Напомним, Одесский припортовый завод продолжает работать по договору давальческого сырья с ООО «Агро Газ Трейдинг» до 30 апреля 2020 года. В период с августа до конца года из давальческого природного газа было произведено товарной продукции: 29,9 тыс. тонн аммиака и 324,6 тыс. тонн карбамида.

источник