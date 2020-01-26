Зеленский анонсировал кадровые изменения ради идеальной команды

Президент Владимир Зеленский считает, что ради формирования идеальной команды следует и далее проводить кадровые изменения.

Об этом он заявил в интервью израильскому “9 каналу”, сообщают # Буквы.

По словам Главы государства, нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений. Он считает, что страну и ее имидж возможно изменить путем замены людей, элит и правительства.

“Мы заменой людей, заменой элит, заменой правительства показываем то, что мы другая страна”, – сказал он.

Зеленский считает, что, когда путем кадровых изменений будет сформирована та самая идеальная команда, просто ее нужно будет почистить.

“Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду, которую потом, знаете, почистить…”, – пояснил Президент.

Напомним, ранее в сети была опубликована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.

Впоследствии Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.

17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.