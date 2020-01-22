В Одесской области тестируют видеофиксацию экзамена на водительские права

В Одесской области практическую часть экзамена на получение водительских прав будут сдавать перед камерами в экзаменационных машинах. Система предназначена для прозрачности сдачи экзамена. Сейчас она работает в тестовом режиме, сообщает региональный сервисный центр МВД Одесской области.

Отмечается, что на данный момент полицейские уже закупили 440 камер, которые должны способствовать уменьшению коррупции, уклонения от любых противоречий и выявления правонарушений во время сдачи экзамена. Записи с камеры видеонаблюдения правоохранители будут хранить в течение 10 дней, а экзаменатор всегда сможет обжаловать свой результат.

"Если кандидат в водители откажется от видеофиксации экзамена, это будет основанием для его недопущения к сдаче практики", - говорится в сообщении.

Вскоре нововведение станет обязательным.