"Экс": Они грабили за родину ВИДЕО

Щедрая господдержка отечественного кино, в первую очередь патриотической направленности, здорово оживила местный рынок. Фильмы, которые должны бы пробуждать в украинцах национальные чувства, выходят с завидной регулярностью. А в среде фильммейкеров ходит лайфхак: если обосновать свой проект как государственнический, шансы получить поддержку от Госкино существенно возрастут. Видимо, наше профильное агентство решило опираться на американский опыт, где почти вся индустрия, по крайней мере в ее мейнстримовой части, работает на престиж страны. О военных, исторических и военно-исторических фильмах и говорить нечего. Американскую мечту и американскую идею продвигают даже комедии и супергероика. Одно только имя Капитан Америка чего стоит. Правда, традиция эта вырабатывалась десятилетиями, как и необходимые приемы. Украинские кинематографисты попали с корабля на бал и, то ли от растерянности, то ли от неопытности зачастую выдают зашкаливающий пафос, сюжеты, набившие еще со школьных лет сильную оскомину, и так называемую шароварщину, а также демонстрируют непонимание того, как вызвать в зрителе национальную гордость, а не возмущение или неловкость.

На криминальный боевик режиссера Сергея Лысенко "Экс" возлагались кое-какие надежды по слому этой тенденции. Во-первых, сценарий картины, созданный писателем Ярославом Яришем, в 2015 году занял второе место на Международном литературном конкурсе "Коронация слова". Во-вторых, он рассказывает далеко не самую известную историю эпохи освободительной борьбы 1930-х гг. на Галичине, которая в то время находилась под властью Польской Республики. Тогда в конце ноября 1932 года группа членов Украинской военной организации (УВО, а позднее ОУН) напала на почтовое отделение в городе Грудек Ягеллонский (ныне Городок Львовской области) с целью завладеть деньгами из кассы. Стоит отметить, что в действительности нападавших было втрое больше, чем в фильме. Такие нападения называли экспроприационным актами, а сокращенно – эксами (никаких бывшие к названию фильма отношения, как понимаем, не имеют). Дальнейшие события спровоцировали галицких украинцев активнее бороться за независимость. В-третьих, у авторов фильма было очень много времени на доведение его до ума – съемки завершились еще летом 2017 года.

Впрочем, последнее часто является для фильмов и губительным. Слишком долго пролежав по любым причинам на постпродакшене, работа словно перезревает. К примеру, ее успевают перемонтировать не так, как было задумано, растеряв при этом все самое лучшее, например, логику повествования. А с логикой у "Экса" таки серьезные проблемы. Одной из самых нелогичных выглядит любовная сцена, к которой ничто не подводит и ничто ее не объясняет. Лишь потом можно случайно догадаться, что ее ввели для того, чтобы усилить трагедию двух персонажей. И то не факт, потому что и сама трагедия преподнесена весьма мимолетно – случилась и все. Нечто подобное было в драме "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", но там хотя бы было понятно, почему Квентина со Светой ни с того, ни с сего бросило друг к другу в объятья. А тут внезапная мелодрама в стиле последней любовной сцены Серого Червя и Миссандеи в "Игре престолов", но вообще без предыстории и каких-либо сюжетных привязок. Лишь бы было немножечко любви, как это время от времени случается в современном украинском кино. Примерно так же в самом конце появляется крестьянская дочка с серпом – местный deus ex machina. Чтобы не заморачиваться с мотивацией очередного сюжетного поворота, в сценарий просто ввели эффектного эпизодического персонажа, которому "птичку жалко".

А вот над чем очевидно кропотливо поработали авторы фильма, кроме визуальной составляющей – с этим у украинского кино, к счастью, проблем уже нет – так это с речью персонажей. Возможно даже слишком тщательно. В "Эксе" герои разговаривают не выхолощенным литературным языком и не "изобретают суржик", а щедро сыпят на довольно большой скорости галицкими диалектными словами и польскими ругательствами. Неподготовленному человеку может даже показаться, что это какой-то иностранный язык. Если бы актерам еще и фонетику поставили, характерную для Галичины, то задача понять их усложнилась бы невозможности.

К слову, основные актеры в картине были дебютантами. В частности, для Ореста Пастуха и Виталия Гордиенко, сыгравших Черного и Явора – фактически, главных героев истории, это была первая работа в большом кино. И если Гордиенко в целом справляется с ролью романтика-идеалиста, который хочет добра, добра и еще раз добра, то второй в первом же кадре настолько старательно дает понять, что играет опасного парня, что делается неловко. Вообще в плане актерского мастерства в "Эксе" все очень неровно. Вот Анатоль Фон-Филандра не очень убедительно изображает в дым пьяного львовского батяра, а вот его ловит крестьянин, который разговаривает с такой театральной артикуляцией и поставленным голосом, что хочется аплодировать и кричать "браво". Вот польский полицай сидит в доме этого самого крестьянина и бессмысленно хлопает глазами, а вот польский же почтальон проникновенно рассказывает, как воевал против украинцев в легионе Юзефа Пилсудского и убедительно цедит сквозь зубы, что этих самых украинцев ненавидит настолько, что готов носить на работу оружие вопреки должностным инструкциям.

Зато не вызывает вопросов атмосфера картины в целом. Все благодаря работе опытных оператора Сергея Михальчука, ранее снимавшего "Дикое поле" и "Поводыря", и художника-постановщика Влада Одуденко, на чьем счету работа над фэнтези "Захар Беркут" и драмой "Домой". А также участию Ильи Разумейко и Романа Григорива из коллектива Nova Opera, которые тут отвечали за музыку. Им всем стоит сказать спасибо за то, что довольно спорную в целом картину смотреть очень приятно.

Если подводить некие итоги, то "Экс", несмотря на недостатки, вполне себе зрительское кино. С, пускай не доведенным до ума, но увлекательным сюжетом, с не совсем удачно прописанными и сыгранными, но любопытными персонажами, с по-настоящему качественным визуальным рядом и музыкальным сопровождением. Вот только финальные реплики, которые задумывались как жирная кода патриотичной картины, оказались сильным перебором. По возможности абстрагируйтесь от них.