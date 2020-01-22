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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одесской области полицейские разыграли задержание поляка, отобрав 19,7 тысяч евро

Категория: Новости

В Одесской области полицейские разыграли задержание поляка, отобрав 19,7 тысяч евро

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Николаеве сообщили о подозрении начальнику изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителю командира взвода одного из отделов ГУ Нацполиции в Одесской области.
 
Как сообщает пресс-служба ГБР, правоохранители подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением ч.3 ст.190 и ч.2 ст.364 УК Украины.
 
По информации Бюро, двое предпринимателей договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Республики Польша и ее перевозки в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов EUR19,7 тыс. О факте этого соглашения также знали подозреваемые правоохранители, которые находились в сговоре с иностранцем.
 
"Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержания иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также EUR19,7 тыс., которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и распределили их между собой", – сказано в сообщении на странице ГБР в Фейсбук в субботу вечером.
 
В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно базе Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.
 
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение - Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

 

источник Досье



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