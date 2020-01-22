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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Зеленский посетит в Польше мероприятия по случаю освобождения Аушвица

Категория: Новости

Зеленский посетит в Польше мероприятия по случаю освобождения Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 января, прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, 26 и 27 января глава государства будет находиться с рабочим визитом в Польше.

Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время Второй Мировой войны в польском городе Освенцим немецкие войска создали первый концлагерь Аушвиц. В нем нацисты убили 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн - евреи. Сейчас на месте лагеря смерти расположен музей. 

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
Источник: 112.ua


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