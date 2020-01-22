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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

ГосЧС проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности по всей Украине

Категория: Новости

ГосЧС проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит проверки противопожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей по всей Украине. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

"Продолжаются внеплановые проверки учреждений организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", – сказано в сообщении.

Основное внимание в ходе проверок будет уделено состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации, наличию средств пожаротушения, комплектации пожарных щитов, состоянию электрохозяйства, обеспеченности объекта противопожарным водоснабжением.

В ГосЧС подчеркнули, что "такие проверки проходят в каждой области Украины".

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Источник: 112.ua


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