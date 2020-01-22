Украинец установил рекорд мира и Европы по плаванию среди юниоров

Украинский спортсмен Владислав Бухов установил рекорд мира и Европы по плаванию среди юниоров. Пловцу на соревнованиях в Люксембурге удалось преодолеть дистанцию 50 метров в стиле баттерфляй за 23,14 секунды, сообщает Федерация плавания Украины.

Бухов финишировал вторым, а быстрее всех проплыл дистанцию также украинец - Андрей Говоров. Ему понадобилось 23,07 секунды, чтобы преодолеть 50 метров баттерфляем.

Более того, украинец Михаил Романчук на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем установил новый рекорд соревнований - 14 мин, 53.38 сек. А украинская спортсменка Дарья Зевина стала победительницей заплыва на спине на расстояние 100 метров - 1 мин, 1.26 сек.