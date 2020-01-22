Легендарный игрок НБА Коби Брайант разбился на вертолете

41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как стало известно, вертолет Sikorsky S-76, в котором находились легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» (в составе команды он провел 20 лет, с 1996-го по 2016-й, пять раз став чемпионом НБА) и еще четыре человека, разбился примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву) неподалеку от дома, принадлежащего известной модели и актрисе Кортни Кардашьян. Пока неизвестно, кому принадлежало транспортное средство и кто был за штурвалом.

Никто из находившихся на борту не выжил — эту информацию подтвердили в правоохранительных органах Лос-Анджелеса. Причина авиакатастрофы на данный момент выясняется.

Примечательно, что вертолет данной модели был хорошо знаком Коби — на протяжении нескольких лет он часто его использовал, летая от своего дома из Ньюпорт-Бич в Лос-Анджелес на игры родного «Лос-Анджелес Лейкерс». Также еще в 2010 году Брайант в интервью журналу GQ рассказал, почему пользуется постоянно вертолетом. У него был перелом пальца, больные колени, больная спина, хроническая изжога, поэтому он был не в состоянии проводить по два часа в машине, добираясь из дома до Лос-Анджелеса, а потом обратно.

«В вертолете я чувствую себя комфортно, на игру прилетаю свежим»,

— говорил баскетболист.