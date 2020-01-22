Украинская сборная заняла первое место на турнире по боксу в Болгарии

В субботу, 25 января, прошли заключительные поединки одного из самых престижных мировых боксерских стартов, международного турнира класса «А»- «Странджа 2020», который уже 71-й раз подряд проходил в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Стоит отметить, что участие в нынешнем розыгрыше соревнований принимали более 300 боксеров из 30 стран мира. Более того, именно турнир в Софии по праву считался генеральной репетицией для сборных перед стартом лицензионных турниров на Олимпийские игры Токио-2020.
По результатам поединков предыдущей стадии до полуфиналов турнира вышли десять представителей нашей сборной. Этот показатель стал лучшим среди всех сборных участниц соревнований.
Итак, победителями и призерами соревнований стали:
ЗОЛОТО:
Весовая категория 57 кг - Юлия Цыплакова
Весовая категория 63 кг - Ярослав Харцыз
Весовая категория 75 кг - Александр ХИЖНЯК
Весовая категория 91 кг - Цотне РОГАВА
Серебро:
Весовая категория 81 кг - Степан ГРЕКУЛ
БРОНЗА:
Весовая категория 57 кг - Николай БУЦЕНКО
Весовая категория 69 кг - Евгений БАРАБАНОВ
Весовая категория 75 кг - Анастасия ЧЕРНОКОЛЕНКО
Весовая категория 91 кг - Роберт МАРТОН
Весовая категория 91 кг - Сергей ГОРСКОВ
Такой итоговый результат добытых наград позволил нашей команде занять первое место в общем медальном зачете.
Кроме того лидера национальной сборной Украины в весе до 75 кг Александра Хижняка, было признано лучшим боксером соревнований.