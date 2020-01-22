В Ужгороде сожгли Mercedes дипломата

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения автомобиля. Об этом правоохранители сообщили на странице в Facebook.

"По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля",

- отмечается в публикации.

Сообщение о том, что на Славянской набережной в Ужгороде горит автомобиль, поступило в полицию от сотрудников ГСЧС 26 января около 2:20. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, установили, что горел автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 года выпуска.

В сообщении полиции указывается, что предварительная правовая квалификация уголовного производства - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Для подтверждения квалификации назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будут установлены причины возгорания автомобиля.

Отметим, что, по информации местного журналиста Виталия Глаголы, автомобиль принадлежит Игорю Диру, который долгое время работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарии.

"Я не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя",

- написал журналист. Глагола опубликовал видео от своего подписчика, который зафиксировал момент пожара, и пообещал позже обнародовать видео момента поджога, снятого камерами наблюдения.