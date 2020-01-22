С Альперина сняли электронный браслет

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды" и обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, сняли электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook.
При этом адвокат сообщил, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого. Он заверил, что его подзащитный не будет покидать постоянное место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.
Федур также сообщил, что данное решение суда имело некий, по его словам, "забавный" подтекст.
Отдельно он отметил, что для следственного судьи ВАСу эта история должна стать "сигналом ценности решения".