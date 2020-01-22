С Альперина сняли электронный браслет

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды" и обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, сняли электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook.

"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина – с него сняли "электронный браслет“, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда)",

– написал Федур.

При этом адвокат сообщил, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого. Он заверил, что его подзащитный не будет покидать постоянное место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Федур также сообщил, что данное решение суда имело некий, по его словам, "забавный" подтекст.



"Комичность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся, как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А. В. "забыл" передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: "укололся и забылся". Здесь, видимо, что-то другое",

– написал Федур.

Отдельно он отметил, что для следственного судьи ВАСу эта история должна стать "сигналом ценности решения".