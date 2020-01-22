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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Выделенная полоса на Ришельевской работает, но нарушителей не становится меньше

Категория: Новости

Выделенная полоса на Ришельевской работает, но нарушителей не становится меньше

В Одессе всего лишь за неделю оштрафовали 56 водителей за паркование на новой выделенной полосе для общественного транспорта, а на прошлой был 31 водитель. Видимо, оживление нарушителей связано с окончанием зимних праздников.
Об этом рассказал во время аппаратного совещания директор департамента транспорта Александр Илько.
Если за прошлую неделю было выписано за неделю 31 постановление на 15 тысяч гривен, то на этой - на 28 тысяч гривен.
При этом, чиновник отметил, что в целом она эффективна и нарушителей все меньше. Хотя статистика говорит об обратном.


Источник: УСИ



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