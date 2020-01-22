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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Ивано-Франковске торжественно прощаются с последним ветераном дивизии СС «Галичина»

Категория: Новости / Политика

В Ивано-Франковске торжественно прощаются с последним ветераном дивизии СС «Галичина»

В Ивано-Франковске мэр и общественность торжественно прощаются с почётным гражданином города, ветераном дивизии СС «Галичина» Михаилом Муликом.

Он был последним бойцом «Галичины» в Ивано–Франковске и дожил до 99 лет, несмотря на много лет, проведённых в лагерях.

«Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы, одно из двух, вместе никак. Пора определяться»,
 — написал в своём «Телеграме» народный депутат Максим Бужанский.

«Наверное, у нас Украина разная! Одна украинская, другая промосковская, малоросская! Открою тайну: мой дед тоже был воином УД «Галичина», и я горд этим! Для многих ребят тогда это была возможность возродить сечевых стрельцов!»
 — ответил Бужанскому в Facebook мэр Ивано–Франковска Руслан Марцинкив.

«Он всегда умел утешить и научить ...»
 — добавил Марцинкив, но не уточнил, чему именно мог научить Мулик.


Источник: ТАЙМЕР



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