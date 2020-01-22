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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Харькове на митинге «за русский язык» произошли стычки, есть пострадавшие

Категория: Новости

В Харькове на митинге «за русский язык» произошли стычки, есть пострадавшие

27 января в Харькове под ОГА во время митинга в защиту русского языка произошли столкновения, в которых пострадали митингующие и журналисты. Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Салтовка.
Еще до начала митинга к его участникам подошли представители «Национальных дружин» и других организаций. Неизвестный распылил перцовый спрей, начались стычки.
Инициаторов вывезли в сопровождении полиции. Во время столкновений пострадали полицейский,журналистка СТБ Мария Малевская и оператор Александр Брынза. Их госпитализировали в больницу им. Гиршмана.


Источник: LENTA



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