В Харькове на митинге «за русский язык» произошли стычки, есть пострадавшие

27 января в Харькове под ОГА во время митинга в защиту русского языка произошли столкновения, в которых пострадали митингующие и журналисты. Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Салтовка.

Еще до начала митинга к его участникам подошли представители «Национальных дружин» и других организаций. Неизвестный распылил перцовый спрей, начались стычки.

Инициаторов вывезли в сопровождении полиции. Во время столкновений пострадали полицейский,журналистка СТБ Мария Малевская и оператор Александр Брынза. Их госпитализировали в больницу им. Гиршмана.